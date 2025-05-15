Buika ve Kibariye'den 'Tu Bandera'
Grammy ödüllü İspanyol şarkıcı Buika ile Kibariye, düet yaptıkları yeni şarkıları 'Tu Bandera'yı sevenleriyle buluşturdu
BKM, 30'uncu yılında İspanya'dan Latin rüzgarları estiren Grammy ödüllü sanatçı Buika ile, Türkiye’nin arabesk sahnesine damgasını vuran ikon isim Kibariye'yi yeni şarkılar, düetler ve konser serileri için bir araya getirdi.
Grammy ödüllü, İspanyol şarkıcı Buika, sözü ve bestesi kendisine ait olan 'Tu Bandera'yı Kibariye ile birlikte seslendirdi. İspanyol - Türkçe sözleri ve özgün düzenlemesiyle şarkı, iki ülkenin ve coğrafyanın izlerini taşıyor.
Şubat ayında gerçekleştirdikleri ilk konserler sevenlerinin karşısına çıkan Buika ve Kibariye, şimdi de mayıs ayında dört şehirde düzenlenecek açıkhava konserleriyle müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.
BKM’nin 30'uncu yıl etkinlikleri kapsamında gerçekleşecek turne tarihleri şöyle;
20 Mayıs 2025: Ankara Congresium Kongre ve Sergi Merkezi
22 Mayıs 2025: İzmir Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu
23 Mayıs 2025: Antalya Açıkhava Tiyatrosu
26 Mayıs 2025: Harbiye Açıkhava Tiyatrosu