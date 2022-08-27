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Bulaşık makinesini kim icat etti? Bulaşık makinesini kim buldu, ne zaman ve nasıl bulundu?

Evlerimizin vazgeçilmezi olan ve insanlığın hayat standardını yükselten en önemli icatlardan bir tanesi de bulaşık makinesidir. 19. yüzyıla kadar üzerine düşünülmeyen ve hiçbir gelişme kaydedilmeyen bulaşık makinesini kim buldu? Bulaşık makinesi kaç yılında bulundu? Bulaşıkların temizlenmesinde pratik ve sağlığa uygun bir çözüm sunan ve hızlı bir yıkama imkânı sağlayan bulaşık makinesi ne zaman bulundu? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Bulaşık Makinesini Kim İcat Etti? Bulaşık Makinesini Kim Buldu, Ne Zaman ve Nasıl Bulundu?
Bulaşık Makinesini Kim İcat Etti?
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Kullanıcılarına zamandan ve emekten büyük bir tasarruf etmesini sağlayan, tüketilen su ve sabun gibi giderleri minimuma düşüren bulaşık makinesi ilk kez nerede icat edildi? İşte, tüm detaylar…

Bulaşık Makinesini Kim İcat Etti?

Elektrik ile çalışan ilk bulaşık makinesi; 1885 yılında Josephine Cochrane tarafından icat edilmiştir. Tabak ve bardak gibi bulaşıkların ölçülerine uygun yapılmış tel raflardan oluşan bu bulaşık makinesinde sıcak ve sabunlu su alttan yukarı doğru püskürtülüyordu. Aşağıdan püskürtülen su aynı zamanda makine içindeki hareketi sağlıyor; bulaşıkların da hızlı ve pratik bir şekilde yıkanmasını sağlıyordu. Bir pompa sistemiyle pompalanan su, bulaşıkları yıkadıktan sonra emici valfler tarafından çekiliyordu.

Evlerde kullanılmak üzere üretilen makineler bir kol yardımıyla çalıştırılırken; iş yerleri için tasarlanan modelde ise buhar gücünden yararlanılıyordu.

Bulaşık Makinesi İlk Kez Nerede İcat Edildi?

10 yıllık bir araştırma ve uğraşın sonunda icat edilen bulaşık makinesi Amerika Birleşik Devletleri’nin Indiana eyaletinde, Josephine Cochrane tarafından icat edilmiştir. 1885 yılında patenti alınan bu ürün için ilk siparişler kafe ve restoranlardan gelmiş; 1890’ın ilk yıllarından itibaren de önemli bir ticari ürün olarak piyasadaki yerini almıştır.

Bulaşık Makinesi Nasıl İcat Edildi?

Bulaşık makinesinin icat edilmesi yolundaki ilk adım; 1850 yılında atılmıştır. 1850 Joel Houghton tarafından patenti alınan bu buluş bir adet döner fıskiyeden ve makine içinde yer alan bir adet sabunluktan oluşmaktaydı. Fıskiyesi elle döndürülen bu makine temizlik açısından yeterli sonuçlar vermemiştir.

Bulaşık makinesinin mucidi olarak bilinen Josephine Cochrane’i bu buluşa iten motivasyon ise tamamen kendi ihtiyaçlarından doğmuştur. Evinde gerçekleştirdiği partilerin sonunda, bulaşıkları yıkayan hizmetçilerin sık sık tabakları kırması; Cochhrane’i bu konu üzerinde düşünmeye itmişti.

Bulaşık yıkama konusunda pratik ve hızlı bir çözüm arayışına giren Josephine Cochrane bu uğraşlarının meyvesini 1885 yılında toplamayı başardı. İcat edilen bu bulaşık makinesi Joel Houghton tarafından da oldukça başarılı bulunmuş ve kendisine ait olan patenti Cochrane’a devretmiştir.

1885 yılında icat edilen bulaşık makinesinin icadına giden yolda Josephine Cochrane ilk olarak yıkanacak olan bulaşıkların boyutlarını ölçmüş ve ona uygun bir ızgara sistemi geliştirmişti. Geliştiren bu ızgaralar tekerlekler vasıtasıyla makinenin içine itiliyordu. Sıcak ve sabunlu suyun aşağıdan yukarıya püskürtüldüğü makine bu özelliğiyle bulaşıklar için etkin bir temizlik sağlıyordu. Püskürtme işlemi bir pompa vasıtasıyla sağlanıyor ve işi biten su ise emici bir pompa aracılıyla makinenin içinden çekiliyordu. Cochrane Bulaşık Makinesin adıyla anılan; hızlı ve pratik bir yıkama gerçekleştiren bu ürün kısa sürede oldukça popüler olmuştu.

İcat edilen bulaşık makinesi kısa sürede önemli bir ticari ürün haline geldi. Kafe, restoran ve otellerden gelen siparişlerle Josephine Cochrane ciddi paralar kazanmaya başladı. 1893 yılında Chicago’daki bir fuarda da tanıtılan bulaşık makinesinin ünü bir anda tüm Amerika’ya yayıldı.

Türkiye’de ise bulaşık makineleri 1960’lı yıllardan itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Kısa sürede oldukça ilgi gören bu makineler zaman içinde ileri bir teknolojiyle üretilir bir hale gelmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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