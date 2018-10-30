Söylemezsem Olmaz programına telefonla katılan Bülent Ersoy, Berkay-Arda Turan kavgası ve özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Bülent Ersoy, program sunucusu Ece Erken 'in, Berkay ve Arda Turan kavgasıyla ilgili "Arda'nın agrasifleştiğini mi?" düşünüyorsunuz sorusuna şu yanıtı verdi:
"ARDA'NIN ÇOK ÜZERİNE GİDİLİYOR"
"Ben hiç bir şey bilmiyorum ama hadiseler onu gösteriyor. Bu konu hakkında yorum yapma yada eleştirme anlamında değil. Zaten yorum yapılmaya gerek olmayan hareketler bunlar. Arda Turan çok efendi ve çok kaliteli bir çocuktur. Çocuğun üzerine çok gidiliyor.
"ŞÖHRET AĞIR BİR YÜK"
Şöhret çok ağır bir yük, omuzlarda kambur yaratır onu taşımak zordur. Arda Turan'da bu kadar yükü taşıyamayabilir. Bunlarda genç çocuklar, olur olmaz bir şeyler söylenince yorumlar yapılınca bir şekilde kendilerini kaybediyorlar. Sinir sistemleri laçka oluyor olay bu şekilde zuhur ediyor"
Ece Erken'in "Özlem Ada Şahin'in yerinde olsaydınız Bülent hanım,size bir erkek taciz etseydi o anda eşinize söyler miydiniz, yoksa saklamayı mı tercih ederdiniz?" sorusuna ise Bülent Ersoy, "Benim durum değerlendirmesi yapabilmem için orada bulunmam gerekir. Ama ben hadisenin içerisinde olmayarak gazetelerden okuduğum bilgilerle iki erkeği karşılıklı getirmemeyi yeğlerdim. Sonra evinize gidince olayı anlatırım" açıklamalarında bulundu.
"Bülent Ersoy hiç taciz uğradı mı?" sorusuna ise Diva'dan bomba cevap geldi.
"BENİ TACİZ EDEN KİŞİNİN KAFAYI YEMESİ LAZIM"
Ersoy, taciz sorusuna, "Yok canım hangi kuvvet beni tacize gelir, kendi taciz olur gider. Beni taciz eden kişinin kafayı yemesi lazım." dedi.
"Hiç taciz ettiniz mi?" sorusuna cevap veren Bülent Ersoy "Bende hiç kimseyi taciz etmedim. Zamanında beraber olduğum insanlar dahi hep mesafeli olmuşumdur" diyen Diva, başından geçen özel bir anısını ise şöyle anlattı:
"VICIK VICIK İLİŞKİLERİ SEVMEM"
"Bir gün evliyim yatıyoruz, kocam yan tarafta yatıyor. Ben ayrı yataklarda yatıyorum, hiçbir zaman birisi bana değsin istemem. El teması vıcık vıcık işleri sevmem. Kocam elini getir dedi. Ona "Aaa çek elini uyuyorum görmüyor musun?" dedim. Oda bana "Ya Bülent onu yapma, bunu yapma. Ben ne yapacağım Allah aşkına?" dedi."
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