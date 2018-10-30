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"ARDA'NIN ÇOK ÜZERİNE GİDİLİYOR"



"Ben hiç bir şey bilmiyorum ama hadiseler onu gösteriyor. Bu konu hakkında yorum yapma yada eleştirme anlamında değil. Zaten yorum yapılmaya gerek olmayan hareketler bunlar. Arda Turan çok efendi ve çok kaliteli bir çocuktur. Çocuğun üzerine çok gidiliyor.