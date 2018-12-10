Bülent Ersoy, Bursa'da kulakların pasını sildi

Bülent Ersoy, Bursalı hayranlarına müzik ziyafeti verdi. Diva’nın konserinde en çok dikkat çeken nokta ise, daha önce de birçok konserde giydiği Gülşah Saraçoğlu imzalı kıyafeti oldu