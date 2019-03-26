Bülent Ersoy ile Ömür Gedik birbirlerine girdi

Giriş: 26.03.2019 - 16:10 | Güncelleme:  

Kızı Tayga Gedik'in düğününde kaz tüyü olduğu söylenen bir elbise giyen Ömür Gedik, tepkilerin odağı oldu. Gedik'e en sert eleştiri ise kürk giydiği için sık sık eleştirdiği Bülent Ersoy'dan geldi. İkili arasında sosyal medyada gerginlik tırmandı

  • 1Bülent Ersoy ile Ömür Gedik birbirlerine girdi - Magazin haberleri
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    Şarkıcı ve hayvan hakları savunucusu Ömür Gedik, geçtiğimiz akşam kızı Tayga Gedik'in düğününe katıldı. Kızının düğününden çok Gedik'in, kaz tüyü olduğu iddia edilen kıyafeti konuşuldu.

  • 2Bülent Ersoy ile Ömür Gedik birbirlerine girdi - Magazin haberleri
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    Dün 2. Sayfa programına konuk olan Ömür Gedik ile programa telefonla bağlanan Bülent Ersoy arasında gerçek tüy kavgası çıktı.

  • 3Bülent Ersoy ile Ömür Gedik birbirlerine girdi - Magazin haberleri
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    ÖMÜR GEDİK'İN GERÇEK KÜRK GİYDİĞİ İDDİASI

     

    Kısa bir süre önce Gaziantep'te gerçekleşen bir düğün ile kızını evlendiren Gedik'in düğünde giydiği kıyafette kaz tüyü kullanıldığını söyleyen Bülent Ersoy bu suçlaması ile kürk giydiği için kendisine yüklenen Ömür Gedik'e çarpıcı bir ithamda bulundu.

  • 4Bülent Ersoy ile Ömür Gedik birbirlerine girdi - Magazin haberleri
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    "İFTİRACI BÜLENT ERSOY'A CEVABIMDIR"

    Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Gedik, Bülent Ersoy tarafından kendisine yöneltilen suçlamaların doğru olmadığını söyledi ve modacısıyla yaptığı yazışmayı gözler önüne serdi.

  • 5Bülent Ersoy ile Ömür Gedik birbirlerine girdi - Magazin haberleri
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    Twitter hesabından paylaşım yapan Gedik, "İftiracı Bülent Ersoy'a ve Gülşah Saraçoğlu'na cevabımdır. Modacı Ebru Karabayır'ın cevabını birazdan paylaşıyorum. Kendi ayıp ve günahlarını iftira atarak örtmeye çalışanlara kapak olsun." dedi.

  • 6Bülent Ersoy ile Ömür Gedik birbirlerine girdi - Magazin haberleri
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    "BENİ YALANCILIKLA VE İFTİRA ATMAKLA SUÇLUYORSUNUZ"

    Gedik'in paylaşımı sonrası adeta küplere binen Bülent Ersoy, Instagram hesabından video yayınlayarak şunları söyledi:

     

     

  • 7Bülent Ersoy ile Ömür Gedik birbirlerine girdi - Magazin haberleri
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    "Bendenize karşı ithamlarda bulunup beni yalancılıkla, iftira atmakla suçluyorsunuz. Siz Allah'tan korkmuyor kullardan da mı utanmıyorsunuz çocuğum? Bu otriş konusu 4 gün önce bazı magazin sayfalarında yazıldı çizildi. Ben kendi aklamak istesem hemen o yazılanların üzerine 'Gördünüz mü? Dinime küfür eden bari Müslüman olsaydı' der ve suçlamalarda bulunurdum ama ilgilenmedim dahi.

  • 8Bülent Ersoy ile Ömür Gedik birbirlerine girdi - Magazin haberleri
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    "KİME GÖSTERİRSENİZ GÖSTERİN O TÜYLER GERÇEK"

    Ben bu konu hakkında 4 gündür konuşmadım ama 2. Sayfa programında fikrim sorulduğu için ben de onlar gerçek tüyler dedim. Nitekim bu konuya ilişkin bilir kişi olan kime gösterirseniz gösterin o tüylerin gerçek tüy olduğunu söyler. Çünkü doğru bir tanedir. Siz rahatsız olsanız da bir yerlerden yalanız çıksa da ne yapayım yapacak bir şey yok.

  • 9Bülent Ersoy ile Ömür Gedik birbirlerine girdi - Magazin haberleri
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    "ELBİSENİZDEKİ TÜYLER SÜNNET ÇOCUĞUNUN ÜZERİNDEKİ TÜYLER GİBİ"

    Onlar gerçek tüyler ve şuna da dikkat çekerim ki modacınızın telefonlarına ulaşılamıyor. Hanımefendinin de zoruna gitmesin çünkü onlar son derece ucuz tüyler. Sünnet çocuğunun üzerindeki tüyler gibi. Ben bugün programda onlar bir süs bu mutlu gününde kadıncağızın üstünde gitmeyin dedim. Ama siz ne yaptınız? Abla şevkatiyle sizi kucaklayan bir insana karşı 'Yalancı, iftiracı' damgasını vurmaya çalıştınız.

  • 10Bülent Ersoy ile Ömür Gedik birbirlerine girdi - Magazin haberleri
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    "ÖZENDİRİCİ VE YALANCISINIZ"

    Siz özendiricisiniz, siz yalancısınız. Kendi kabahatlerinizi örtmek ve birilerine şirin görünmek için yalan konuşarak iftira atıyorsunuz. Ama ben ne savaşlar gördüm ve hepsinde zaferle çıktım. Sen benimle başa çıkamazsın çünkü ben ispatlarla konuşurum.

  • 11Bülent Ersoy ile Ömür Gedik birbirlerine girdi - Magazin haberleri
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    "SADECE GÖĞÜS UÇLARINIZI KAPATAN RESİMLERİNİZİ ATTIRACAĞIM"

    Şimdi kamuoyuna sizin eksi çırılçıplak, sadece göğüs uçlarını kapatan tilki tüyüyle resimlerinizi attıracağım o ne cevap vereceksiniz? Gerçek bir hayvansever o kürkler imite bile olsa o çırılçıplak vücuduna sürüldüğü vakit o hayvanseveri rahatsız etmeli ama siz hiç rahatsız olmuş gibi değil güzel de poz vermişsiniz. Ne kadar da diri vücudunuz varmış. Seni gidi sahte senin gidi sözde hayvansever seni. Resimler şimdi geliyor bakalım özendiren sen misin ben miyim.Bu resimlerimizi Gaziantep'e de gönderiyorum görsünler bakalım."

  • 12Bülent Ersoy ile Ömür Gedik birbirlerine girdi - Magazin haberleri
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    ÖMÜR GEDİK KENDİNİ SAVUNDU

    Bülent Ersoy'un açıklamasını ve paylaştığı fotoğrafları gören Ömür Gedik de kendi Instagram hesabından açıklama yaparak söz konusu fotoğraflardaki kürklerin sahne olduğunu ve kürke hayır kampanyasının çekiminde giydiğini ve kesinlikle gerçek olmadığını söyledi.

  • 13Bülent Ersoy ile Ömür Gedik birbirlerine girdi - Magazin haberleri
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    Ersoy da Gedik'in paylaşımı üzerine başka bir fotoğrafını, "Ömür Gedik ! Bundan bir önceki fotoğrafa “kürke hayır kampanyası “ için çekilmişti diyerek kendince savunmalar yapmaya devam ediyorsun! Peki bu fotoğrafta ki tüylerde mi “kürke hayır” kampanyası içindi… Ayrıca açıklamalarında bir benden bahsedip cevap vermeye çalışıyorsun ardından da yeni şarkın ve klibini yayınlarayarak reklamını bile sözde hayvan sevginle benim üzerimden yapmaya çalışıyorsun. Sen showgirl'sün!" notuyla paylaştı. 

  • 14Bülent Ersoy ile Ömür Gedik birbirlerine girdi - Magazin haberleri
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  • 15Bülent Ersoy ile Ömür Gedik birbirlerine girdi - Magazin haberleri
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  • 16Bülent Ersoy ile Ömür Gedik birbirlerine girdi - Magazin haberleri
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  • 17Bülent Ersoy ile Ömür Gedik birbirlerine girdi - Magazin haberleri
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