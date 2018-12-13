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Diva, “Milattan önce, milattan sonram var benim. Gerçekleri son derece realist olarak söylememiz lazım. Milattan önceyi kim oynar, milattan sonrayı kim oynar? Çetrefilli bir hayat, tek düze bir hayat değil. Aslında ikisini de ben oynarım. O 48 seneyi tekrar yaşamak da beni üzer. O yüzden zor, çok zor” dedi.