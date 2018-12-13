Bülent Ersoy'un hayatı film mi olacak?

13.12.2018 - 11:32 | Güncelleme:

Türk müziğinin önemli isimlerinden Bülent Ersoy, hayatının film olması teklifini kabul etmedi. Ersoy, "O 48 seneyi tekrar yaşamak beni üzer" dedi

  • 1 Bülent Ersoy'un hayatı film olacak mı? - Magazin haberleri
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    2. Sayfa'nın haberine göre, Bülent Ersoy hayatının film olması teklifini kabul etmedi. 

  • 2 Bülent Ersoy'un hayatı film olacak mı? - Magazin haberleri
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    Diva, “Milattan önce, milattan sonram var benim. Gerçekleri son derece realist olarak söylememiz lazım. Milattan önceyi kim oynar, milattan sonrayı kim oynar? Çetrefilli bir hayat, tek düze bir hayat değil. Aslında ikisini de ben oynarım. O 48 seneyi tekrar yaşamak da beni üzer. O yüzden zor, çok zor” dedi.

  • 3 Bülent Ersoy'un hayatı film olacak mı? - Magazin haberleri
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    Geçtiğimiz günlerde Müslüm Gürses'in hayatını konu alan filmi izlemediğini söyleyen Ersoy, bombayı patlatmıştı. 

  • 4 Bülent Ersoy'un hayatı film olacak mı? - Magazin haberleri
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    Kendi hayatının filmi yapılması için teklif geldiğini söyleyen Ersoy, "Ben kabul etmedim. Bülent Ersoy'un filmini yapmak o kadar kolay değil" diye konuşmuştu.

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