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Bodrum'da sahne alan Bülent Ortaçgil, sanatının 50'nci yılını kutladı. Ortaçgil, kendisini dinlemeye gelen sevenlerine şu sözlerle seslendi: "Müzikte sizlerle birlikte dolu dolu 50'nci yılımı geçiriyorum. Bana yaşattığınız her şey için çok teşekkür ederim.

Bülent Ortaçgil, daha sonra "Müzik sizinle var olur. Müzikleri yaşatanlar sizlersiniz, dilerim bir 50 yıl daha birlikte geçiririz inşallah" ifadelerini kullandı.

Bülent Ortaçgil'e sahnede; Erkan Uğur, Cem Aksel, Baki Duyarlar ve Erdal Akyol eşlik etti. Öte yandan Ortaçgil'i bu özel gününde yalnız bırakmayarak Birsen Tezer ve Jehan Barbur da ünlü şarkıcının sahnesine konuk oldu.