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        Haberler Magazin Bülent Şakrak ile Duygu Arabacıoğlu aşk yaşıyor - Magazin haberleri

        Bülent Şakrak ile Duygu Arabacıoğlu aşk yaşıyor

        Oyuncu Bülent Şakrak, gönlünü ayakkabı tasarımcısı Duygu Arabacıoğlu'na kaptırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2025 - 14:55 Güncelleme: 09.04.2025 - 14:55
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        Yeni aşka yelken açtı
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        Üç ay önce kendisi gibi oyuncu olan Burcu Kirman ile birlikteliğini sonlandıran Bülent Şakrak, yeni bir aşka yelken açtı.

        Burcu Kirman ve Bülent Şakrak
        Burcu Kirman ve Bülent Şakrak

        Bülent Şakrak, gönlünü Duygu Arabacıoğlu'na kaptırdı. Şakrak ile Arabacıoğlu, yaklaşık bir aydır aşk yaşıyor. 31 yaşında olan Duygu Arabacıoğlu, ayakkabı tasarımcısı.

        Duygu Arabacıoğlu ve Bülent Şakrak
        Duygu Arabacıoğlu ve Bülent Şakrak
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        #bülent şakrak
        #Duygu Arabacıoğlu
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