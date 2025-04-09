Bülent Şakrak ile Duygu Arabacıoğlu aşk yaşıyor

Üç ay önce kendisi gibi oyuncu olan Burcu Kirman ile birlikteliğini sonlandıran Bülent Şakrak, yeni bir aşka yelken açtı.

Burcu Kirman ve Bülent Şakrak

Bülent Şakrak, gönlünü Duygu Arabacıoğlu'na kaptırdı. Şakrak ile Arabacıoğlu, yaklaşık bir aydır aşk yaşıyor. 31 yaşında olan Duygu Arabacıoğlu, ayakkabı tasarımcısı.

Duygu Arabacıoğlu ve Bülent Şakrak