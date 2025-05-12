Bülent Şakrak ve sevgilisi Duygu Arabacıoğlu, ilk kez birlikte paylaşım yaptı

Oyuncu Bülent Şakrak, birkaç ay önce Burcu Kirman ile olan ilişkisini bitirdikten sonra, ayakkabı tasarımcısı Duygu Arabacıoğlu ile yeni bir aşka yelken açtı. Geçtiğimiz ay ortaya çıkan bu ilişki, şimdi de sosyal medya paylaşımlarıyla daha belirgin hale geldi. Şakrak, sevgilisiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını, "Ahh ediyor bir gül için, şu bülbül bana benziyor" şarkı sözleriyle paylaştı.

Fotoğraflar: Instagram