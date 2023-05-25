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Bulgur neyden yapılır? Bulgur nasıl yapılır, malzemeleri nedir? sorularının cevapları hemen aşağıda…

İşte detaylar!

Bulgur Neyden Yapılır?

Öncelikle bulgur hammaddesi nedir sorusunun cevabının buğday olduğunu bilmelisiniz. Buğdaylar, toplanmaya başladıktan kısa bir süre sonra belli aşamalardan geçerek bulgur haline geliyor.

Aslında hepimizin bildiği bulgur daha çok Orta Doğu ve Akdeniz bölgelerinde yoğun olarak tercih ediliyor. Tahıl grubu arasında yer alam bulgur, basın piramidinde de çok önemli bir yere sahiptir. Buna ek olarak bulgur yapımı malzemeleri hazır olduğunda hemen işlemlere başlanabilir ama bu herkesin yapabileceği bir işlem değildir, bu sebeple de tamamen profesyonellik istiyor.

Bulgur Nasıl Yapılır?

Peki buğday nasıl bulgur haline geliyor? Bulgur nasıl yapılır?

Aslında en önemli nokta budur. Adım adım bulgur yapımı:

- Buğdaylar bahar aylarında büyürler ve olgunlaşırlar

- Sonrasında da hasat etme zamanları gelir.

- Bu zamanlar iyi değerlendirmelidir ve buğdaylar toplanmalıdır.

- Ardından toplanan buğdaylar haşlanır, kurur ve ıslatılıp dövülür.

- Bu işlemler yapıldığında dış kabuğu çıkarılır ve tekrar kurutma işlemi gerçekleştirilir.

- Değirmene götürülür.

- Buğdaylar farklı boyutlarda öğütülür. Bunun sebebi de farklı bulgur türleri olmasıdır.

- Halburla elenme işlemi yapılır ve çuvallara doldurulur.

İşte bu süreç bittiğinde buğdaylar da bulgurlara dönüşür. Kış zamanı geldiğinde de tüketilebilir. Görüldüğü üzere herkes bunu yapamaz ve yapmak istediğiniz zaman uygun şartların olup olmadığına bakmanız gerekiyor.

Bulgur Çeşitleri Neler?

Bulgur neden yapılır ve nasıl aşamalardan geçer sorularının ardından bir diğer önemli konu da bulgurun çeşitleridir.

Öncelikle şunu belirtelim: Buğdayın rengine ve toplandığı zamana bağlı olarak sarı ve esmer buğday olarak ikiye ayrılırlar.

Eğer büyüklüklerine ve boyutlarına göre ayırmak gerekiyorsa da;

- Midyat bulguru

- Çiğ köfte bulguru

- İri pilavlık bulgur

- Düğürcük bulguru

- Pilavlık bulgur

Bütün bu bilgileri dikkate aldığınızda bulgur nasıl yapılır, hammaddesi nedir ve üretim aşamaları nasıl ilerliyor daha iyi anlayabilirsiniz.

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