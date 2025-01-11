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        Haberler Magazin Burak Çelik: Yaza kadar bekleyemedim - Magazin haberleri

        Burak Çelik: Yaza kadar bekleyemedim

        Geçtiğimiz haftalarda evlenen Burak Çelik ile Ece Çelik, 'Annesinin Kuzusu' filminin özel gösteriminde görüntülendi. Çelik; "Yaza kadar bekleyemedim, hemen evlendik" diyerek mutluluğunu paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2025 - 22:02 Güncelleme: 11.01.2025 - 22:02
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        2013 Best Model of Turkey ve Best Model of The World birincisi Burak Çelik, bir yıldır birlikte olduğu Ece Bayrak’a geçtiğimiz eylül ayında evlilik teklif etmiş ve çift, kısa süre önce Karadağ’da nikâh masasına oturmuştu.

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        Burak Çelik ile Ece Bayrak 'Annesinin Kuzusu' filminin özel gösterimine katıldı. Çiçeği burnunda çift, gazetecilerin sorularını yanıtladı ve mutluluklarını paylaştı.

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        "BEN O KADAR BEKLEYEMEM"

        2025’e evli bir çift olarak başlamanın nasıl bir his olduğu sorusuna Burak Çelik şu sözlerle yanıt verdi; "Her şey çok güzel gidiyor, daha iki hafta oldu. Aslında yazın düğün yapmayı planlıyorduk ama yeni yılda iki haftalık bir tatil fırsatı bulunca, ‘Aşkım, ben o kadar bekleyemem. Haydi evlenelim’ dedim. Gidip evlendik. Ailelerimiz de bize destek oldu. Nikah sonrası arkadaşlarımızla küçük bir kutlama yaptık"

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        "BALAYINI YAZA BIRAKTIK"

        Balayı planları hakkında da konuşan Burak Çelik, yoğun iş temposu nedeniyle balayını ertelemek zorunda kaldıklarını belirtti; "Şu anda işler başladı, çok yoğunum. Bu yüzden balayını yaza bırakacağız inşallah. O zamana kadar fırsat bulmamız zor görünüyor"

        #Burak Çelik
        #Ece Çelik
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