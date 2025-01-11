Burak Çelik: Yaza kadar bekleyemedim

"BEN O KADAR BEKLEYEMEM"

2025’e evli bir çift olarak başlamanın nasıl bir his olduğu sorusuna Burak Çelik şu sözlerle yanıt verdi; "Her şey çok güzel gidiyor, daha iki hafta oldu. Aslında yazın düğün yapmayı planlıyorduk ama yeni yılda iki haftalık bir tatil fırsatı bulunca, ‘Aşkım, ben o kadar bekleyemem. Haydi evlenelim’ dedim. Gidip evlendik. Ailelerimiz de bize destek oldu. Nikah sonrası arkadaşlarımızla küçük bir kutlama yaptık"