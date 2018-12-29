Büşra Develi'den Yiğit Kirazcı açıklaması!

Burak Deniz ile olan ilişkisini geçtiğimiz aylarda noktalayan Büşra Develi, Yiğit Kirazcı’yla aşk yaşamaya başladığı iddialarını doğurlar şeklinde açıklamada bulundu. Develi, konuyla ilgili, "Şu anda ne söylesem doğru olmaz. Zaman gösterecek. Ne olacağını yakında göreceğiz" dedi