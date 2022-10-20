Burak İsminin Anlamı 0:00 / 0:00

İsimlerin anlamı, zaman zaman çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden tek tık ile öğrenilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur, her ismin bir anlamı ve kökeni vardır. Burak isminin anlamı ve kökeni de son zamanların popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

BURAK İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Burak ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Burak isminin anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Burak isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

BURAK İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Burak ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir;

Muhammed’in, üzerine binerek mîrâca çıkması için emrine verilen semâvî binek. Temiz, berrak. Yıldırım, şimşek. Parıldamak ve ışıldamak.

BURAK İSMİ KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Burak ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Burak ismini koymak caizdir.

BURAK İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Burak ismini kullanan 178.246 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Burak ismini kullanan 41.880 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Burak ismini kullanan 15.468 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Burak ismini kullanan 10.234 kişi bulunmaktadır.

BURAK İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Burak ismini taşıyan kişilerin en belirgin özelliği, özgüvenidir. Kendini ve isteklerini net bir şekilde ifade eder. Kararlı, istikrarlı ve başarılıdır. Para yönetme konusunda oldukça iyidir. Havalı, kendinden emin yapıları vardır. Aceleci insanları ve sıkıştırılmayı pek sevmez. Rahat, plan program dahilinde yürütülen işler tam olarak ona göredir. Tutulamayan sözleri vermekten de kendine verilmesinden de hazzetmez. Çevresine çok duyarlıdır. İnsanlar, hayvanlar ya da canlı cansız her ne varsa, içinde bulunduğu çevreye saygıyla yaklaşır. Örnek alınası bir kişiliktir. İnsanların hayatlarında yol gösterici olmayı çok sever. Toplum kurallarına hemen uyum sağlar, kibar bir yapısı vardır. Grup yönetmek ve liderlik etmek onun işidir. Sorunları fark eder, çözüm yollarını hemen B C planları olarak sunar.