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        Haberler Müzik Burak Kut, 30'uncu sanat yılını kutlayacak

        Burak Kut, 30'uncu sanat yılını kutlayacak

        Besteleriyle ve söylediği şarkıların yanı sıra Müzikal oyunculuğuyla da tanınan Burak Kut, 30'uncu sanat yılını senfonik konserle kutlayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2024 - 11:12 Güncelleme: 06.06.2024 - 11:12
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        Burak Kut, KerkiSolfej organizasyonuyla Kral Pop Radyo medya sponsorluğunda 30 Haziran Pazar akşamı AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda konser verecek. Yıllardır dinlenen şarkılarının yanı sıra Müzikal oyunculuğu ve senfonik konserleriyle de tanınan Burak Kut, 30 Haziran'daki senfonik konseri için stüdyoda çalışmalarına başladı.

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        Şef Orhan Şallıel yönetimindeki senfoni orkestrası eşliğinde müzik kariyerinin 30'uncu yılına özel kendi şarkılarının yanı sıra, seslendirmeyi sevdiği şarkıları da repertuvarına ekleyecek olan Burak Kut, İstanbullulara keyif dolu bir akşam sunacak. Öte yandan Senfonik ve kendi konserlerine de devam edecek olan Burak Kut, yaz boyunca Türkiye'nin dört bir yanından sevenleriyle buluşacak.

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        30'uncu yılını özel bir projeyle kutlamanın sevincini yaşayan Kut duygularını; "Senfonik konserlerin her zaman gönlümde ayrı bir yeri vardır. İlk albümünün çıkışının 30'uncu yılında sevenlerimin beni tanıdığı şarkıları senfonik olarak sizlerle buluşturacak olmasının heyecanını yaşıyorum” sözleriyle dile getirdi.

        #Burak kut
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