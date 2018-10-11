Radyo D'de Sarı Şeker Sema'ya konuk olan Burak Kut yayına telefonla katılan dinleyicisinin anlattığı anılar sayesinde kariyerinin ilk yıllarına gitti. Gençlere şöhretin bir meslek olmadığını ve şöhret taşımanın çok zor olduğunu anlattı.

"EVDE BOŞ OTURDUĞUMU SANIYORLAR"

Göz önünde olmamayı kendisinin seçtiğini söyleyen Burak Kut, "Magazinsel olayların içinde yer almadığım için evde oturuyorum sanıyorlar oysa sürekli üretiyorum, şu an elimde 2 albümlük birikmiş şarkı var, dizi müzikleri yapıyorum, sürekli aktif olarak çalışıyorum" dedi.

"DANS FİGÜRLERİ KIZIMDAN"

Hoppa şarkısının video klibini özel izinle İstanbul Yeni Havaalanı’nda çeken Burak Kut, klipteki danslar konusunda 2. sınıfa giden kızı Aden'in fikir verdiğini ve bu sayede çocukların ilgisini çektiğini söyledi.

"ARAYI AÇMAYACAĞIM"

Burak Kut, dinleyicilerin mesajlarla yoğun ilgi gösterdiği programda "Bundan sonra daha sık sevenlerimle buluşmayı düşünüyorum, artık yeni şarkılar için uzun süre beklemeyeceğim. Hoppa, hareketli, kolay ezberlenen tam bir pop şarkısı ama yılbaşından önce harika bir slow şarkı geliyor. Çok sevileceğinden eminim" dedi.

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