Burak Kut: Onların eserleri daha kıymetli

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burak Kut: Onların eserleri daha kıymetli

Şarkıcı Burak Kut, sosyal medyada yapılan, "Eski sanatçılara konser talebi azaldı" yorumları hakkında, "Kıyas yapmak istemiyorum. Yıllanmış sanatçıların eserleri daha kıymetli oluyor ama bence ne kadar üretirsen o kadar tercih edilirsin" şeklinde konuştu

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Burak Kut: Onların eserleri daha kıymetli - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; 90'lı yıllarda pop müzik dünyasında fırtınalar estiren Burak Kut, önceki gün Etiler'deki bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

    Basın mensuplarıyla sohbet eden Kut, "Yeni şarkımız için kayıtlara başladım. Konserlerim de devam ediyor" dedi.
  • Burak Kut: Onların eserleri daha kıymetli - Magazin haberleri

    "ONLARIN ESERLERİ DAHA KIYMETLİ"

    'Bebeto' lakaplı şarkıcı, sosyal medyada yapılan, "Eski sanatçılara konser talebi azaldı" yorumları hakkında da konuştu.

    Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Burak Kut, "Kıyas yapmak istemiyorum. Yıllanmış sanatçıların eserleri daha kıymetli oluyor ama bence ne kadar üretirsen o kadar tercih edilirsin. Tutkuyla çalışan herkes tercih edilecektir" ifadelerini kullandı.
  • Burak Kut: Onların eserleri daha kıymetli - Magazin haberleri

    "YAPMAM GEREKENİ TAM OLARAK YAPMADIM"

    Öte yandan geçtiğimiz aylarda samimi açıklamalarda bulunan Kut, şöhrete kavuştuğu 90'lı yıllarda yaşadıklarıyla ilgili konuşmuştu.

    Burak Kut, "Bugünkü aklımın 22 yaşındayken olmasını isterdim. Bu yönetim zafiyetiyle, insan sarraflığıyla ilgili. O zamanlar kendimi savunmasız hissediyordum. Şimdi tabii ki daha güçlü hissediyorum ama bunun nedeni de o zaman yaşadığım çalkantılar. Şimdi bir şey var içimde; ikinci raunt... Çünkü yapmam gerekeni tam olarak yapmadım. Suçlu benim, kabul ediyorum. Çok tutkulu dinleyicilerim var ve bana kızıyorlar. En çok içimi yakan mevzu odur. Yoksa kariyer, sektör, benim için ne demişler hiç önemli değil." dedi.
  • Burak Kut: Onların eserleri daha kıymetli - Magazin haberleri

    "PARA MAKİNESİ GİBİYDİM"

    O dönemlerde "para makinesi" olarak görüldüğünü de anlatan Kut, daha sonra sözlerini şöyle sürdürmüştü:

    Ben okumaya meraklı, nota karıştıran bir adamken, tüketim toplumunun en gözde malzemelerinden biri oldum. Herkes üzerimden para kazanmaya çalışıyordu. 'Para makinesi' gibiydim. Ee bir durayım değil mi ben? Kitap okuyayım, aşkımı yaşayayım... Asla durdurmadılar. Altın yumurtlayan tavuğu kesmek olurdu çünkü o... Ben sevenlerime borçlu hissediyorum kendimi.
  • Burak Kut: Onların eserleri daha kıymetli - Magazin haberleri

    "KEMAL SUNAL HAYRANIYIM"

    Ayrıca Kemal Sunal hayranı olduğunu da söyleyen Burak Kut, merhum sanatçıyla karşılaşma hikayesini de şu sözlerle anlatmıştı:

    Onların Hisar’da kahvesi vardı. Kadir İnanır gibi üstatlar gelirdi. Bir gün Kemal Sunal'ı gördüm. Bana 'Medya dünyası böyledir. Seni alırlar, güzel bir parça olarak kıyma makinesine koyarlar, her yerini kullanırlar' dedi. O yaklaşımını gayet iyi anlamıştım.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.