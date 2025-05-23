Burak Kut'tan estetikli oyunculara gönderme

Kadınların yanı sıra son dönemde erkekler de estetik uygulamalarına başvuruyor. Özellikle dolgu ve botoks...

Geçtiğimiz aylarda Emrah, Rafet El Roman, Nihat Doğan ve Gökhan Özen gibi ünlü isimler estetik yaptırdığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

1990'lı yılların 'Bebeto' lakaplı ünlü şarkıcısı Burak Kut, aradan geçen yıllara rağmen çok az değişime uğraması "Estetik yaptırıyordur" söylentilerinin ortaya çıkmasına neden oldu. Kut, kendisine yöneltilen 'estetik' sorusu üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ZAMAN BANA YARIYOR"

Ünlü şarkıcı, gazetecilerin "Siz estetik yaptırır mısınız?" sorusuna; "Bende henüz bir müdahale yok. Şükürler olsun zaman bana yarıyor herhalde" yanıtını verdi.

Burak Kut, daha sonra "Allah'ın takdiri bu ama yeri geldiğinde yaptırırım herhalde. Saçlarıma bir şey olur. Ona müdahale olabilir ama ben oyunculuk da yaptığım için mimikleri bozma niyetinde değilim. İdare edebildiğim kadar ederim" ifadelerini kullanarak estetik yaptıran oyunculara göndermede bulundu.