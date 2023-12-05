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        Haberler Magazin Burak Kut'un kayınvalidesi hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Burak Kut'un kayınvalidesi hayatını kaybetti

        Şarkıcı Burak Kut'un kayınvalidesi Semiha Yeni vefat etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2023 - 15:16 Güncelleme: 05.12.2023 - 15:16
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        Kut çiftinin acı günü
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        Burak Kut'un eşi Cansen Yeni Kut'un demans hastası annesi Semiha Yeni yaşamını yitirdi. Ünlü şarkıcının eşi, "Sevgili dostlarım, canım annemin kaybından bu yana arayan, mesaj atan bütün dostlarıma çok teşekkür ederim. Maalesef çok zor bir dönem geçirdiğim için birçoğuna cevap veremedim, beni affedin. Allah başta canım annem Semiha Yeni olmak üzere bütün kaybettiklerimize gani gani rahmet eylesin" dedi.

        Cansen Yeni Kut, annesi için önce 7 Aralık Perşembe günü İstanbul Eyüp Sultan Camii'nde, ardından da Mersin'deki Muğdat Camii'nde cenaze namazının kılınacağını söyledi.

        Cansen Yeni Kut, "Öğle namazının ardından mevlidimiz olacak. İstanbul'da ve Mersin'de olan bütün dostlarımızı bekliyoruz" dedi.

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        #Burak kut
        #Semiha Yeni
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