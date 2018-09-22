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Daha önce yine Arap işadamlarının sahibi olduğu bir alışveriş merkezinin yüzü olması karşılığında 5 milyon lira aldığı konuşulan Burak Özçivit, bir giyim markasının reklamlarında boy göstermek için de iki yıllığına 2.5 milyon lirayı cebine koymuştu.