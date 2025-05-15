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        Haberler Magazin Burak Özçivit - Fahriye Evcen çifti, çocukları Karan'ın 6'ncı yaşını Fenerbahçe temalı parti ile kutladı

        Karan Özçivit 6 yaşında

        Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in oğlu Karan, 6'ncı yaşına girdi. Çift, çocuklarının doğum gününü Fenerbahçe temalı bir parti ile kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2025 - 15:49 Güncelleme: 15.05.2025 - 15:49
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        "İyi ki doğdun kıymetlim"
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        2017'de evlenen oyuncu Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2019'da ilk çocukları Karan'ı, 2023'te de Kerem'i kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı. Özçivit ile Evcen'in oğlu Karan Özçivit, 6'ncı yaşına bastı.

        Ünlü çift, çocuklarının doğum günü için Fenerbahçe temalı bir doğum günü partisi organize etti.

        Sarı - lacivert balonlarla süslenen partide Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in yakın arkadaşları ve Karan'ın okul arkadaşları yer aldı.

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        Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, partiye ait fotoğrafları sosyal medya hesaplarından yayımladı.

        Fahriye Evcen, paylaşımında "İyi ki doğdun kıymetlim" ifadelerini not düştü.

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        #Burak Özçivit
        #Fahriye Evcen
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        #Kerem Özçivit
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