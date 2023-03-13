Burak Özçivit: Her şey yolunda

"UYKUSUZ GECELERE ALIŞKINIM"

Ayrıca Burak Özçivit, daha önce ikinci kez baba olmasıyla ilgili sorulara, "Biz de yeni öğrendik. İnanılmaz heyecanlıyız. Çok sevindik. O kadar yeni ki Karan'a bile söyleme fırsatımız olmadı. 'Kız mı olsun, erkek mi olsun?' modunda değiliz. Sağlıklı vatana, millete hayırlı evlat olsun, yeterli. Ben zaten uykusuz gecelere alışkınım. Karan ile stajımı tamamladım" şeklinde yanıt vermişti.