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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burak Özçivit: Her şey yolunda

İki ay önce eşi Fahriye Evcen ile ikinci çocukları Kerem'e kavuşarak büyük bir sevinç yaşayan Burak Özçivit, gazetecilerin objektiflerine yansıdı. Özçivit, "Her şey yolunda çok şükür" ifadelerini kullandı

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  • Burak Özçivit: Her şey yolunda - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Burak Özçivit, İstinyePark'ta görüntülendi. 38 yaşındaki oyuncu, basın mensuplarına "Her şey yolunda çok şükür, sizler de iyisinizdir inşallah" demekle yetindi.

    Hızlı adımlarla yürüyen Burak Özçivit, daha sonra bir mekanda arkadaşlarıyla toplantı gerçekleştirdi. Özçivit, yaklaşık iki saat süren görüşmenin ardından otomobiliyle oradan ayrıldı.
  • Burak Özçivit: Her şey yolunda - Magazin haberleri

    "KARAN KARDEŞİNİ GÖRÜNCE MUTLU OLDU"

    Öte yandan 2017'de evlenen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, ilk çocukları Karan'ı 2019'da, Kerem adını verdikleri oğullarını da iki ay önce kucaklarına almıştı. İkinci kez anne olma sevincini yaşayan Fahriye Evcen, "Her şey çok iyi geçti. Benim de bebeğin de sağlığı gayet iyi. Karan'a çok benziyor. O da kardeşini görünce çok mutlu oldu" demişti.
  • Burak Özçivit: Her şey yolunda - Magazin haberleri

    İkinci kez babalık heyecanı yaşayan Burak Özçivit ise, "İlk doğumda Fahriye'yi yalnız bırakmamıştım, ikincisinde de doğuma girdim" ifadelerini kullanmıştı. 
  • Burak Özçivit: Her şey yolunda - Magazin haberleri

    "UYKUSUZ GECELERE ALIŞKINIM"

    Ayrıca Burak Özçivit, daha önce ikinci kez baba olmasıyla ilgili sorulara, "Biz de yeni öğrendik. İnanılmaz heyecanlıyız. Çok sevindik. O kadar yeni ki Karan'a bile söyleme fırsatımız olmadı. 'Kız mı olsun, erkek mi olsun?' modunda değiliz. Sağlıklı vatana, millete hayırlı evlat olsun, yeterli. Ben zaten uykusuz gecelere alışkınım. Karan ile stajımı tamamladım" şeklinde yanıt vermişti.

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