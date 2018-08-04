Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'e üzücü haber!

Fahriye Evcen'in babası Ramazan Evcen'e mide kanseri teşhisi konuldu. 69 yaşındaki Evcen, teşhisin ardından özel bir hastanede önceki gün ameliyat oldu. Babasının yanından ayrılmayan oyuncunun en büyük destekçisi eşi Burak Özçivit. Baba Evcen'in sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi