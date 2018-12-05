Fahriye Evcen karnını böyle gizledi

4 yıllık birlikteliklerini 29 Haziran 2017’de nikâh masasına taşıyan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftini bebek heyecanı sardı. 4,5 aylık hamile olan ve şu sıralar Almanya'da ailesinin yanında olan oyuncu Fahriye Evcen'den yeni paylaşım geldi. Evcen'in paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi