Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'e büyük jest

Dört aylık hamile eşi Fahriye Evcen'le Almanya'ya giden Burak Özçivit, bebek hediyesi için kesenin ağzını açtı. Çocuklarını Türkiye'de kucaklarına alacaklarını açıklayan Burak Özçivit, eşinin doğum sonrası ailesinden yardım alması için Düsseldorf'ta ev baktı. Özçivit, Fahriye Evcen'in ailesine yakın yerde 7 odalı bir villayı gözüne kestirdi