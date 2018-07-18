Burat Kut, Bodrum tatiline başladı

Başarılı popçu Burak Kut, eşi Cansen ve kızları Aden ile Bodrum tatiline başladı. Gündoğan'daki bir otelde konaklayan Kut ailesi, gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkardı. Yalnız başına şov yapan popçu, sonrasında eşi Cansen Kut ile kısa bir tur attı