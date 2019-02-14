Hayranlarından gelen isteği kırmayan Buray, albümün hareketli şarkılarından olan "Kabahat Bende" için kamera karşısına geçti. Performans klibi olarak tasarlanan videoda kendi orkestrası ile sahne alan başarılı sanatçı, renkli led ışıklar eşliğinde görsel şölene dönüşen klipte danslarıyla da göz doldurdu.





YENİ KLİBE “BABA” DESTEK

Klibin sürprizi ise; Buray’ın Kıbrıs’ta yaşayan ve Kıbrıs’ın sevilen müzisyenlerinden olan saz üstadı babası Turgay Salim’in klipte oynaması oldu. Şarkının saz solo bölümünde sazıyla kamera karşısına geçen Turgay Salim saz şovuyla klibin en özel sahnelerine imza attı.

Turgay Salim; daha önce de Buray’ın “Sahiden” albümüne “Gül Goncalar” isimli şarkısını vererek oğluna destek olmuştu.

Klibin yönetmenliğini Serdar Börcan, görüntü yönetmenliğini ise Eren Yıldız üstlendi. Sözleri Gözde Ançel’e, müziği Gözde Ançel ve Buray’a ait olan şarkının düzenlemesi ise Bahadır Tanrıvermiş ve Buray imzası taşıyor.