Pek çok dizi ve filmde rol alan Burcu Binici, rapçi sevgilisi Tankurt Manas ile evlenmişti. Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan çift, haberi sosyal medyadan, "Sıfır şaka!" sözleriyle duyurmuştu.