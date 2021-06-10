Burcu Binici neden Marilyn Monroe oldu?

Burcu Binici, Hande Doğandemir ve Yağız Can Konyalı’nın başrollerini paylaştığı, Altın Portakal ödüllü yönetmen Emre Kavuk’un yazıp yönettiği Daha İyi Bir Yarın filminin dev konuk oyuncu kadrosunda yer alıyor.

Hüseyin Avni Danyal, Ceyda Düvenci, Özgür Emre Yıldırım, Zeynep Eronat, Onur Büyüktopçu gibi ünlü isimler de kadroda dikkat çekiyor

MGX Film yapımcılığında çekilen Daha İyi Bir Yarın'ın çekimleri 14 Haziran’da Gökçeada’da başlıyor.

2060'LI YILLARDA GEÇEN FİLM...

2060’lı yıllarda geçen film konu itibarıyla bir aşk distopyası.

Sevgilisinin, daha iyi birini bularak terk ettiği Ozan yaşamını sonlandırmaya karar verir.

Bunun için gittiği merkez ofisinden bunun mümkün olmadığı çünkü kendisine aşık birisinin olduğu söylenir.

Ozan yaşamını sonlandırmak için şimdi bu gizemli kadını bulmalı ve onu aşkından vazgeçirmelidir.