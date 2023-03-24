Burcu Binici ve Tankurt Manas boşandı

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Çiftin ayrılık nedeni olarak; Tankurt Manas'ın, Burcu Binici'yi aldattığı ileri sürülmüştü. Tarafların avukatları yaptıkları ortak açıklamada şunları söyledi:

Burcu Binici ve Tankut Tan'ın (Tankurt Manas) evlilik birliği ile ilgili olarak bugüne kadar basına yansımış hiçbir haber gerçeği yansıtmamaktadır. Taraflar evlilik birliklerini sürdürebilecek uygun bir ortam oluşturamadıklarından karşıklı anlaşarak boşanma kararı almışlardır.