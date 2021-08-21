Burcu Güneş: Bu devirde büyük cesaret!

"Bu devirde büyük cesaret!" 0:00 / 0:00

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Modern soundları kullanarak yaza yerinde bir geçiş yapan Burcu Güneş, "Yaramaz" adlı teklisini, içindeki cıvıl cıvıl kız çocuğunun dışa vurumu olarak nitelendirirken, hem görsel hem de müzikal olarak sevenlerine bol renkli bir klipte eşliğinde sundu.



Bugünlerde kapılarımızı huzur ve mutluluğa aralaması, moral motivasyon kaynağı olmasını dileyen sanatçı, klibini İdil Dizdar ve Sayid Dağdeviren yönetmenliğinde izleyicisiyle buluşturdu.

Güneş'in yeni şarkısı "Yaramaz", tüm müzik platformlarında yerini aldı.