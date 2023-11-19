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        Haberler Magazin Burcu Güneş: Hindistan’a gideceğim - Magazin haberleri

        Burcu Güneş: Hindistan’a gideceğim

        Etiler'de görüntülenen Burcu Güneş'e, yaz aylarında Hindistanlı bir milyarderin teknesinde özel davetli olarak katıldığı ve orada şarkılar söylediği hatırlatıldı. Güneş, "Tekne değil de gemi desek daha doğru olur sanırım. Beni çok güzel ağırladılar ve Hindistan'a da davet ettiler. Oraya da gitmeyi düşünüyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2023 - 10:00 Güncelleme: 19.11.2023 - 10:00
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        "Hindistan'a gideceğim"
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Burcu Güneş, uzun bir aradan sonra ilk kez Etiler'deki alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Güneş, ayaküstü gazetecilerin sorularına cevap verdi.

        "2024'E ÇOK GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ YAPMIŞ OLACAĞIM"

        Yeni şarkılar için stüdyo çalışmalarına devam ettiğini dile getiren Burcu Güneş, “Birbirinden güzel şarkılar hazırlıyorum. 2024’e çok güzel bir başlangıç yapmış olacağım" dedi.

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        "HİNDİSTAN'A GİTMEYİ DÜŞÜNÜYORUM"

        Burcu Güneş'e, yaz aylarında Hindistanlı bir milyarderin teknesinde özel davetli olarak katıldığı ve şarkılar söylediği hatırlatıldı. Konuyla alakalı konuşan Güneş, "Tekne değil de gemi desek daha doğru olur sanırım. Beni çok güzel ağırladılar. Hindistan mutfağından lezzetler, ilgi ve alakalarına kadar çok mutlu oldum doğrusu. Eşiyle iyi arkadaş olduk. Beni Hindistan’a da davet ettiler. Oraya da gitmeyi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

        Fotoğraflar: HT Magazin

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