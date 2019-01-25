Burcu Güneş'ten şehit çocuklarına anlamlı destek

Giriş: 25.01.2019 - 10:29 | Güncelleme:  

Türk Pop Müziği’nin sevilen güçlü sesi Burcu Güneş, şehit çocuklarının eğitimine destek vermek için Almanya’nın başkenti Berlin’de konser verdi. Konserin bilet satışlarından elde edilen tüm gelirleri Berlin’de okuyan şehit çocuklarımıza burs ve fon oluşturacak

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    Almanya’da 2008 yılında kurulan Berlin Şehit Aileleri Dayanışma Derneği, kuruluşunun 10. yılında gelirin tamamı şehit çocuklarının eğitiminde kullanılmak üzere Burcu Güneş konseri düzenledi. 

  • 2Burcu Güneş'ten şehit çocuklarına anlamlı destek - Magazin haberleri
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    "ÇOCUKLAR GELECEĞİMİZDİR"

    Berlin’in en özel performans sahnelerinden birinde sahneye çıkan Güneş, iki saat boyunca en sevilen şarkılarını seslendirdi. Üstü dantelli siyah tulumuyla zarifliğini konuşturan sanatçı, “Bu maneviyatı yüksek özel gecede yer almaktan dolayı çok mutluyum. Çocuklarımız, geleceğimizdir. Geleceğimizin parlaklığı da en güzel eğitimle gerçekleşir” dedi. 

  • 3Burcu Güneş'ten şehit çocuklarına anlamlı destek - Magazin haberleri
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    Konserin bilet satışlarından elde edilen tüm gelirleri Berlin’de okuyan şehit çocuklarımıza burs ve fon oluşturacak. 

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