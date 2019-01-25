2 | 23

"ÇOCUKLAR GELECEĞİMİZDİR"

Berlin’in en özel performans sahnelerinden birinde sahneye çıkan Güneş, iki saat boyunca en sevilen şarkılarını seslendirdi. Üstü dantelli siyah tulumuyla zarifliğini konuşturan sanatçı, “Bu maneviyatı yüksek özel gecede yer almaktan dolayı çok mutluyum. Çocuklarımız, geleceğimizdir. Geleceğimizin parlaklığı da en güzel eğitimle gerçekleşir” dedi.