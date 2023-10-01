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        Haberler Müzik Burcu Güneş'ten yeni klip - Magazin haberleri

        Burcu Güneş'ten yeni klip

        Burcu Güneş, "Benim Yolum" albümünün sevilen şarkısı 'Gülümse'nin video klibini sevenleriyle buluşturdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2023 - 12:08 Güncelleme: 01.10.2023 - 12:08
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        Burcu Güneş'ten yeni klip
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        Albümün 'Anıları Yak', 'Kör Kuyular' ve 'Şerefine' kliplerinden sonra yönetmen koltuğunda Bedran Güzel’in oturduğu 'Gülümse', KERRO ve Mili B imzası taşıyor.

        Burcu Güneş, 'Her şeye inat 'Gülümse' mottosuyla dinleyicilerine seslendi.

        Burcu Güneş'in yeni şarkısı modern soundların, latin, pop, hiphop tarzların harmanlanmış haliyle sevenlerine sunuldu.

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