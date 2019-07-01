Uzun bir süredir yaz ayları için hazırladığı sürpriz single’ının çalışmalarını sürdüren Burcu Güneş, merakla beklenen yepyeni teklisi “UFO”’yu müzikseverlerin beğenisine sundu. Söz ve müziği Burcu Güneş’e ait eğlenceli ve sıradışı şarkının düzenlemesini ise Mustafa Ceceli yaptı.

Dünya soundların kullanıldığı şarkının video klibinin de dünya standartlarında olmasına özen gösterildi. Ön hazırlıkları aylarca süren çalışma, Antalya’da çekildi.

Fantastik komedi tarzında, yönetmenliğini Can Sarcan’ın yaptığı klipte, Burcu Güneş’e geniş bir dansçı kadrosu ve yurtdışından gelen ekipler eşlik etti. Çekimler, 60 kişilik prodüksiyon ekibiyle toplam dört günde tamamlandı.