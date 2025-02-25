Burcu Kara: Emirhan ve Nilsu çok iyi bir ikili oldu

Burcu Kara, 'Selda' karakterine hayat verdiği 'Aşk Sadece Bir An' filmiyle ilgili konuştu. Canlandırdığı karakterin sert ve kuralcı bir anne olduğu gibi görünse de aslında çocuğunu koruma içgüdüsüyle hareket ettiğini vurgulayan Kara, kendi annelik deneyimiyle 'Selda' arasında büyük benzerlikler gördüğünü söyledi.

Burcu Kara; "Selda gibi ben de bir anneyim ve onun kaygılarını çok iyi anlıyorum. Hepimiz çocuklarımızın iyiliğini isteriz ama bunu gösterme şeklimiz farklı olabiliyor. Anne - baba olarak kendimizi anlatamadığımız anlar oluyor, aynı şekilde çocuklar da kendilerini ifade edemiyor. Bu çatışmalar kaçınılmaz ama 'Selda’nın endişeleri çok daha büyük" dedi.

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"ÇAKAL SAYGILI VE OYUNCULUĞA AZİMLİ"

Kamera karşısına ilk kez oyuncu olarak çıkan Emirhan Çakal ile ilgili de konuşan Burcu Kara; "Onu sette tanıdım ve gerçekten çok sevdim. Pozitif, güler yüzlü, saygılı ve oyunculuğa inanılmaz azimli. İlk işine rağmen harika bir performans sergiledi, geleceğinin çok parlak olduğunu düşünüyorum" dedi.

"UYUMLU BİR İKİLİ OLDULAR"

Burcu Kara, ayrıca Çakal ile başrolü paylaşan Nilsu Berfin Aktaş ile ilgili ise "Onun bu kadar ilerlediğini ve başarılı olduğunu görmek bizim için ayrı bir mutluluk. Filmde annesini oynamak benim için anlamlı bir hatıra oldu. Çok yetenekli ve birlikte çalışmak çok keyifliydi. Ayrıca Çakal ile çok uyumlu bir ikili oldular" ifadelerini kullandı.

"EVDE SÜREKLİ RAP DİNLENİYOR"

17 yaşında bir oğlu olan başarılı oyuncu, rap müziğin hayatının bir parçası haline geldiğini de vurguladı ve "Evde sürekli rap müzik dinleniyor. 'Aşk Olsun' şarkısını biliyordum ama Çakal'ın olduğunu bilmiyordum. Rap benim için her zaman hitap etmese de bazı parçalar gerçekten çok keyifli" dedi.

"ANNE KAYGISI ÖMÜR BOYU SÜREN BİR DUYGU"

Çocuğuyla ilgili kaygılarının da hiç bitmeyeceğini söyleyen Burcu Kara; "Anne kaygısı ömür boyu süren bir duygu. Çocuğunu hep içinde taşıyorsun, onun geleceğini düşünüyorsun. Dış etkenler, çevre, güvenlik… Hayat her zaman süt liman değil. Sonuçta onlar hayatı bilmiyor, kendilerini tam anlamıyla koruyamıyorlar. Biz de anne - baba olarak belli bir noktaya kadar kontrol edebiliyoruz ama endişe hep bizimle. Bu his hiç geçmiyor" ifadelerini kullandı.