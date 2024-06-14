Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Burcu Karadağ'dan İlber Ortaylı'ya evlilik teklifi! - Magazin haberleri

        Burcu Karadağ'dan İlber Ortaylı'ya evlilik teklifi!

        Ünlü neyzen Burcu Karadağ, Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya evlenme teklifi ettiğine dair bir espride bulundu. Karadağ, Ortaylı'nın kendisine verdiği yanıtı da duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2024 - 11:16 Güncelleme: 14.06.2024 - 11:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Müzisyen Burcu Karadağ, Prof. Dr. İlber Ortaylı ile bir fotoğrafını paylaştı. Karadağ, fotoğraf açıklamasında Ortaylı'ya; "Artık evlenelim mi biz aşkitom" diyerek evlenme teklif ettiğini ama reddedildiğini söyledi.

        2

        Hayatında ilk kez bir erkeğe evlenme teklif ettiğini söyleyen Burcu Karadağ, Ortaylı'nın kendisine, "30 sene önce gelseydin belki olurdu" dediğini de yazdı.

        3

        Burcu Karadağ'ın açıklamasının tamamı şöyle: 'Artık evlenelim mi biz aşkitom' diyerekten hayatımda ilk kez bir erkeğe evlenme teklif ettim. '30 sene önce geleydin 'belki' olurdu ama şimdi uğraşamam seninle ben' dedi ya, - o da belki yani.

        Şahitlerim var resmen reddedildim! Skandal.

        #ilber ortaylı
        #burcu karadağ
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Tekin'den mezuniyette kıyafet tartışması açıklaması
        Bakan Tekin'den mezuniyette kıyafet tartışması açıklaması
        TÜİK açıkladı: 6 Şubat depremlerinde 45 bin 784 kişi hayatını kaybetti
        TÜİK açıkladı: 6 Şubat depremlerinde 45 bin 784 kişi hayatını kaybetti
        Van Bronckhorst imzayı attı!
        Van Bronckhorst imzayı attı!
        G7 Zirvesi: En güçlü 'güçsüzler'
        G7 Zirvesi: En güçlü 'güçsüzler'
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        9 günde 4. ölüm haberi! Sivas'ta kâbus!
        9 günde 4. ölüm haberi! Sivas'ta kâbus!
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        TSK ve ilgili kurumlardan Marmara Depremi tatbikatı!
        TSK ve ilgili kurumlardan Marmara Depremi tatbikatı!
        Ayrılık söylentileri ayyuka çıktı
        Ayrılık söylentileri ayyuka çıktı
        Bursa'da ilginç olay: Park halindeki araç kendi kendine çalışıp kaza yaptı ve yandı
        Bursa'da ilginç olay: Park halindeki araç kendi kendine çalışıp kaza yaptı ve yandı
        Kilo vermeye yardımcı 7 kahvaltı önerisi!
        Kilo vermeye yardımcı 7 kahvaltı önerisi!
        Öğrencilere büyük jest
        Öğrencilere büyük jest
        Kızını ve torununu öldürmüştü! İşte cani dedenin katliam nedeni!
        Kızını ve torununu öldürmüştü! İşte cani dedenin katliam nedeni!
        Rus lider Putin Kuzey Kore'ye gidecek mi?
        Rus lider Putin Kuzey Kore'ye gidecek mi?
        Çin'den Türkiye'ye ek vergi tepkisi
        Çin'den Türkiye'ye ek vergi tepkisi
        Literatürde benzeri yok!
        Literatürde benzeri yok!
        Bayramda yıllık izin hesabı
        Bayramda yıllık izin hesabı
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?
        Gayrimenkul ilk kez cari açık verecek
        Gayrimenkul ilk kez cari açık verecek
        Tatilde seyahat koçu dönemi
        Tatilde seyahat koçu dönemi