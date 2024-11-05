Burcu Özberk, bornozlu pozlarını paylaştı
Ünlü oyuncu Burcu Özberk, takipçileriyle bornozlu pozlarını paylaştı
Giriş: 05.11.2024 - 22:20 Güncelleme: 05.11.2024 - 22:20
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Son dönemlerde ünlü isimler, tatil yapmak için sıklıkla yurt dışını tercih ediyor. Bu isimlerden biri de Burcu Özberk oldu.
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Burcu Özberk, rotasını Fransa'nın Strasbourg şehrine çevirdi.
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Çıktığı tatilden paylaşım yapmayı ihmal etmeyen oyuncu, bir balkonda bornozuyla verdiği pozları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram
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