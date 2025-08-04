Burcu Özberk'in Mısır tatili
Burcu Özberk, arkadaşlarıyla birlikte gittiği Mısır tatilinden çöl ve tarihi yapılar önünde verdiği pozları paylaştı
Giriş: 04.08.2025 - 22:16 Güncelleme: 04.08.2025 - 22:16
Burcu Özberk, yakın arkadaşlarıyla birlikte Mısır tatiline çıktı.
Burcu Özberk, Mısır'ın simge yapıları önünde ve çöl manzarasında objektif karşısına geçti.
Burcu Özberk, tatil boyunca çekilen fotoğrafları, 10.8 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından paylaştı.
Ünlü oyuncunun çöl manzaralı pozları takipçileri tarafından beğeni topladı.
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