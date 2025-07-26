Burcu Özberk: tanımadığım hesapları takip ediyorum

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, sosyal medya platformu X eski adıyla Twitter üzerinden yaşadığı ilginç bir takipçi sorununu dile getirdi. Özberk, Instagram hesabında kendiliğinden, tanımadığı hesapları takip ettiğini fark ettiğini belirterek takipçilerine bu konuda bir soru yöneltti.

Oyuncu, yaptığı paylaşımda "Bir şey soracağım: Instagram kafasına göre birilerini takip etmemizi sağlıyor mu ya? Ara ara takip ettiğim kişileri kontrol ederim tanımadığım hesaplar oluyor." ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: Instagram, X