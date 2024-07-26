Burcu Özberk: Türkan Şoray kurallarım yok

"OYUNCULUKTA TABULARI OLAN BİRİ DEĞİLİM"

Ayrıca proje okuduğunu dile getiren Burcu Özberk, oyunculukta Türkan Şoray kurallarının olmadığını ifade etti. Özberk, "Gönlün bir proje için heyecanlanıyorsa benim için fark etmez. Oyunculukta tabuları olan bir kadın değilim. Bir şey yaparken sonrasında ne olacağını düşünerek hareket ederim ama. Yıl olmuş 2024 yani..." diyerek güldü.