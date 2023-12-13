Burdur Gölü kenarına yine moloz ve atık döktüler
Burdur Gölü kenarına yine kimliği belirsiz kişi ve kişilerce moloz ve atık döküldü. Gölü çöplüğe çeviren şüphelilerin tespiti için inceleme başlatıldı
Giriş: 13.12.2023 - 11:31 Güncelleme: 13.12.2023 - 11:31
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Türkiye'nin 7'nci büyük gölü olan, Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile de koruma altına alınan Burdur Gölü kenarına, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce moloz ve atık döküldü.
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, daha önce de yaşanan kirlilik ile ilgili çalışma başlattı.