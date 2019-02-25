Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, geciken liste nedeniyle İYİ Parti adayı olamadı. Demokrat Parti'den adaylık başvurusu yaptı, ilan edilen geçici aday listesinde yer aldı. Ama tartışma bitmedi.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Kocamaz'ın geçici aday listesinde yer almasına da itiraz edildi. 2004'te YSK'nın verdiği bir kararın Kocamaz'ın adaylığına engel olduğu iddiası gündeme geldi. YSK o tarihte "aday listeleri süre yönünden reddedilmiş ise listede yer alan kişiler başka bir partiden aday gösterilemez" kararı almıştı. 19 Şubat'ta Mersin il başkanı'nın görevden alındığını belirten İYİ parti, YSK’ya geç verilen listenin hukuki geçerliliğinin olmadığına karar verilmesi için başvuru yaptı. Ancak YSK, İYİ Parti'nin başvurusunu reddetti.

İL SEÇİM KURULU İTİRAZI KABUL ETTİ



Kocamaz’ın Demokrat Parti adaylığına yapılan itirazlar Mersin İl Seçim Kurulu’nca kabul edildi. Yani “kocamaz’ın demokrat parti’den de aday olamayacağına” karar verilmiş oldu.



NİHAİ KARARI YSK VERECEK



Ancak bu nihai karar değil. Kocamaz ve Demokrat Parti’nin bu karara itiraz hakkı bulunuyor. 27 Şubat çarşamba gününe kadar il seçim kurulu kararı YSK’ya taşınabilecek. YSK, bu başvuruyu 1 Mart'a kadar karara bağlayacak. YSK’nın vereceği karar kesin olacak.