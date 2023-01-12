'Bursa Bülbülü'nde buluştular

ESRA BİLGİÇ: KADIN KAHRAMANI OYNAMAK İSTİYORUM



Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Esra Bilgiç, "Çok güzel bir akşam için buradayız. Filmi izleyeceğiz. Heyecanlıyım. Filmin fragmanı çok güzeldi. Muhteşem bir film olduğu ortada. Ata Demirer'i zaten çok seviyorum. Onunla büyüyen gençleriz. BKM zaten benim yuvam. Kariyer basamaklarını burada attım. Onun için bugün de filme destek olmak buradayım" dedi.



Aksiyon filmlerinde rol almak istediğini söyleyen Bilgiç, "Ben çok kadın kahramanı oynamak istiyorum. Öyle bir film çekmek istiyorum ama şimdilik bir sinema teklifi yok. Dijitalde de böyle bir projede olmak isterim" ifadelerini kullandı.



Oyunculuğunun yanı sıra Hukuk Fakültesi öğrencisi de olan Esra Bilgiç, "Sınavlarım devam ediyor. O benim idealim... Bazı şeyler paradan çok daha önemli. Yargı mensubu olmak, avukat olmak, hakim olmak, savcı olmak bunlar çok önemli. Bunlar büyük bir ideal... Ben bunların çocukluğumdan beri hayalini kuruyorum" şeklinde konuştu.



Muhabirlerin aşk hayatıyla ilgili sorularını da yanıtlayan oyuncu, "Hayatımda kimse yok. Böyle çok iyiyim. Çok yoğun çalışıyorum. Aşka her zaman açığım. Bir gün bizim de karşımıza birileri çıkacak" dedi.