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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Bursa Bülbülü'nde buluştular

Senaryosunu Ata Demirer’in yazıp, aynı zamanda başrolünde yer aldığı 'Bursa Bülbülü'nün galasına katılan Ceyhun Fersoy ile eşi Begüm Fersoy, Yılmaz Erdoğan, Aslıhan Malbora ve Esra Bilgiç, davette basın mensuplarının sorularını yanıtladı

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  • 'Bursa Bülbülü'nde buluştular - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, senaryosunu Ata Demirer’in yazıp aynı zamanda başrolünde olduğu ve Hakan Algül’ün yönetmen koltuğunda yer aldığı Disney+’in yeni filmi ‘Bursa Bülbülü’nün özel gösterimi gerçekleşti.

    Kahkahayla gözyaşlarının birbirine karıştığı ve birçok ünlü ismin katıldığı gösterimde, filmin sonunda ekip dakikalarca ayakta alkışlandı.
  • 'Bursa Bülbülü'nde buluştular - Magazin haberleri

    Maximum Uniq Hall’da gerçekleşen özel gösterimine Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Gülse Birsel, Cem Davran, Suzan Kardeş, Bedri Baykam, Sevcan Orhan, Alper Saldıran, Cezmi Baskın, Ahmet Selçuk İlkan, Betül Demir, Ceyhun Fersoy, Begüm Öner, Mustafa Topaloğlu, Aslıhan Malbora, Kaan Sekban, Esra Bilgiç, Gonca Vuslateri, Ege, Metin Uca, Coşkun Sabah, Sedef İybar, Emel Mütfüoğlu, Arif Pişkin gibi birçok ünlü isim katıldı.
  • 'Bursa Bülbülü'nde buluştular - Magazin haberleri

    ATA DEMİRER: ÇALIŞIRKEN EN ÇOK YORULDUĞUM FİLMDİ

    Gala öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyunculardan Ata Demirer, "Aslında perdeden bir şeyler söylemek istiyoruz. Oyuncu arkadaşlarıma, yönetmenime ve Necati Akpınar'a çok teşekkür ediyorum. Şahsen çalışırken en çok yorulduğum filmdi. Çünkü dönem filmi olduğu için biraz fazla çaba sarf ettik ama çok mutlu ayrıldık. Bu gecenin sonunda da herkesin çok mutlu olacağını hissediyorum" dedi.
  • 'Bursa Bülbülü'nde buluştular - Magazin haberleri

    ÖZGE ÖZACAR: İNANILMAZ HEYECAN VERİCİ BİR GECE

    Filmin kadın başrolü Özge Özacar, "Ata o kadar güzel açıkladı ki... İnanılmaz heyecan verici bir gece benim için... Ama ben de herkes gibi sabırsızlıkla bir an evvel salona geçip, filmi izlemek istiyorum. Dönem filmi olduğu için yoruculuğundan ziyade, ekstra araştırmam ve özen göstermem gereken bir film oldu ama hem Ata Demirer, hem de diğer oyuncu arkadaşlar ile ekibimizdeki arkadaşlarım o kadar çok destek oldu ki... Bizim için çok keyifli geçti" ifadelerini kullandı.
  • 'Bursa Bülbülü'nde buluştular - Magazin haberleri

    CEYHUN FERSOY: ACIMIZ HİÇBİR ZAMAN DİNMEYECEK

    Geçtiğimiz aylarda tiyatro ekibiyle Merzifon'da büyük bir kaza geçiren Ceyhun Fersoy, galaya eşi Begüm Fersoy ile katıldı. Basın mensuplarıyla sohbet eden Fersoy, "Son iki haftadır ayaklanmaya başladım. Ayak bileğimde kırıklar vardı. Kopuklar vardı. Çok şükür şu an ayaktayız, yanınızdayız. Yanımızda olduğunuz için de çok teşekkür ederiz ama içimizin acısı hiçbir zaman dinmeyecek. Çok sevdiğimiz arkadaşlarımızı kaybettik. Çok zor bir durum" şeklinde konuştu.

    BEGÜM FERSOY: YARALARIMIZI SARMAYA ÇALIŞIYORUZ

    Begüm Fersoy ise, "Gerçekten çok zor zamanlardı. Elimden geldiğince herkese destek olmaya çalıştım ama çok yakın bir arkadaşımızı kaybettik. Sözün bittiği yer burası... Yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Bugün de destek olmaya geldik. İnşallah çok güzel bir film izleyeceğiz" dedi.
  • 'Bursa Bülbülü'nde buluştular - Magazin haberleri

    YILMAZ ERDOĞAN'DAN ATA DEMİRER'E ÖVGÜ DOLU SÖZLER

    Yönetmen Yılmaz Erdoğan da galaya katılanlar arasındaydı. Erdoğan, "Ben daha önce de birkaç farklı fragmanını, son fragmanına karar verilene kadar olan kısımları izlemiştim. Ata'nın çok hakim olduğu bir alan. Kendi gerçek hikayelerinden esinlendiği çok belli oluyor. Bence çok etkili bir film olacak. Beklentim çok yüksek" ifadelerini kullandı.

    Ata Demirer'e övgü dolu sözler söyleyen Erdoğan, "Çok yetenekli. Birden fazla alanda birinci sınıf yeteneğe sahip olan şahane bir adamdır" açıklamasında bulundu.
  • 'Bursa Bülbülü'nde buluştular - Magazin haberleri

    ASLIHAN MALBORA: MERAKLA BEKLİYORUM

    Oyuncu Aslıhan Malbora, "Heyecanlıyız. Merakla bekliyorum. Çok güzel bir film olduğu tanıtımlarından da belli oldu. Başka ne diyebilirim ki... Hepsi kendini kanıtlamış insanlar" şeklinde konuştu.
  • 'Bursa Bülbülü'nde buluştular - Magazin haberleri

    ESRA BİLGİÇ: KADIN KAHRAMANI OYNAMAK İSTİYORUM

    Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Esra Bilgiç, "Çok güzel bir akşam için buradayız. Filmi izleyeceğiz. Heyecanlıyım. Filmin fragmanı çok güzeldi. Muhteşem bir film olduğu ortada. Ata Demirer'i zaten çok seviyorum. Onunla büyüyen gençleriz. BKM zaten benim yuvam. Kariyer basamaklarını burada attım. Onun için bugün de filme destek olmak buradayım" dedi.

    Aksiyon filmlerinde rol almak istediğini söyleyen Bilgiç, "Ben çok kadın kahramanı oynamak istiyorum. Öyle bir film çekmek istiyorum ama şimdilik bir sinema teklifi yok. Dijitalde de böyle bir projede olmak isterim" ifadelerini kullandı.

    Oyunculuğunun yanı sıra Hukuk Fakültesi öğrencisi de olan Esra Bilgiç, "Sınavlarım devam ediyor. O benim idealim... Bazı şeyler paradan çok daha önemli. Yargı mensubu olmak, avukat olmak, hakim olmak, savcı olmak bunlar çok önemli. Bunlar büyük bir ideal... Ben bunların çocukluğumdan beri hayalini kuruyorum" şeklinde konuştu.

    Muhabirlerin aşk hayatıyla ilgili sorularını da yanıtlayan oyuncu, "Hayatımda kimse yok. Böyle çok iyiyim. Çok yoğun çalışıyorum. Aşka her zaman açığım. Bir gün bizim de karşımıza birileri çıkacak" dedi.
  • 'Bursa Bülbülü'nde buluştular - Magazin haberleri

    Toygan Avanoğlu ile eşi Siva Behrouzfar
  • 'Bursa Bülbülü'nde buluştular - Magazin haberleri

    Alper Saldıran
  • 'Bursa Bülbülü'nde buluştular - Magazin haberleri

    Bedir Bedir
  • 'Bursa Bülbülü'nde buluştular - Magazin haberleri

    Sibel Baykam - Bedri Baykam
  • 'Bursa Bülbülü'nde buluştular - Magazin haberleri

    Berkay Tulumbacı
  • 'Bursa Bülbülü'nde buluştular - Magazin haberleri

    Betül Demir
  • 'Bursa Bülbülü'nde buluştular - Magazin haberleri

    Hilal Davran - Cem Davran
  • 'Bursa Bülbülü'nde buluştular - Magazin haberleri

    Demet Akbağ - Emel Müftüoğlu - Sedef İybar
  • 'Bursa Bülbülü'nde buluştular - Magazin haberleri

    Ebru Cündübeyoğlu
  • 'Bursa Bülbülü'nde buluştular - Magazin haberleri

    Ece Uslu
  • 'Bursa Bülbülü'nde buluştular - Magazin haberleri

    Gonca Vuslateri
  • 'Bursa Bülbülü'nde buluştular - Magazin haberleri

    Gülse Birsel
  • 'Bursa Bülbülü'nde buluştular - Magazin haberleri

    Kaan Sekban
  • 'Bursa Bülbülü'nde buluştular - Magazin haberleri

    Mustafa Topaloğlu
  • 'Bursa Bülbülü'nde buluştular - Magazin haberleri

    Neslihan Yeldan
  • 'Bursa Bülbülü'nde buluştular - Magazin haberleri

    Seda Türkmen - Aycan Koptur - Neslihan Arslan
  • 'Bursa Bülbülü'nde buluştular - Magazin haberleri

    Sevcan Orhan
  • 'Bursa Bülbülü'nde buluştular - Magazin haberleri

    Taşkın Sabah
  • 'Bursa Bülbülü'nde buluştular - Magazin haberleri

    Türkü Turan

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