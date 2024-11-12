Bursa Büyükşehir'den "Yıldırım Mayruk "Tekstil ve Moda Tasarım Merkezi"

Bursa Büyükşehir Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım Mayruk Vakfı ile birlikte "Yıldırım Mayruk Tekstil ve Moda Tasarım Merkezi"ni hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Proje çerçevesinde Bursalı ünlü modacı Yıldırım Mayruk ve Barbaros Şansal, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i Tarihi Belediye Binası'nda ziyaret etti. Buluşmada, eski Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Güney Özkılınç ile Yıldırım Mayruk Vakfı Mütevelli Heyeti üyeleri de hazır bulundu.

Bursa'nın yetiştirdiği önemli isimlerden olan Yıldırım Mayruk adına kente Tekstil ve Moda Tasarım Merkezi kazandırmaktan büyük mutluluk duyacaklarını söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, projede emeği geçen Ceyhun İrgil başta olmak üzere Yıldırım Mayruk ve ekibine teşekkür etti.

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Bursa'nın önemli bir kent olduğunu hatırlatan Başkan Bozbey, "Bursa önemli bir tekstil kenti. Ancak tasarımcı konusunda maalesef İstanbul'un gölgesinde kalıyor. Bursa'yı her konuda olduğu gibi moda dünyasında da öncü bir kent haline getirmek için çalışmalarımızı yapıyoruz. Bursa'nın yetiştirdiği önemli modacı Yıldırım Mayruk'u ve ünlü modacı Barbaros Şansal'ı Bursa'da ağırlamaktan büyük heyecan duyduk. Kendisinin eşsiz deneyimi ve sahip olduğu değerli koleksiyonu, kente ayrı bir hava ve değer katacaktır" dedi.