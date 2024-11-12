Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Bursa Büyükşehir'den "Yıldırım Mayruk "Tekstil ve Moda Tasarım Merkezi" | Son dakika haberleri

        Bursa Büyükşehir'den "Yıldırım Mayruk "Tekstil ve Moda Tasarım Merkezi" projesi

        Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım Mayruk Vakfı ile birlikte "Yıldırım Mayruk Tekstil ve Moda Tasarım Merkezi"ni hayata geçirmeye hazırlanıyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 18:42 Güncelleme: 12.11.2024 - 18:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa Büyükşehir'den "Yıldırım Mayruk "Tekstil ve Moda Tasarım Merkezi"
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bursa Büyükşehir Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım Mayruk Vakfı ile birlikte "Yıldırım Mayruk Tekstil ve Moda Tasarım Merkezi"ni hayata geçirmeye hazırlanıyor.

        Proje çerçevesinde Bursalı ünlü modacı Yıldırım Mayruk ve Barbaros Şansal, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i Tarihi Belediye Binası'nda ziyaret etti. Buluşmada, eski Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Güney Özkılınç ile Yıldırım Mayruk Vakfı Mütevelli Heyeti üyeleri de hazır bulundu.

        Bursa'nın yetiştirdiği önemli isimlerden olan Yıldırım Mayruk adına kente Tekstil ve Moda Tasarım Merkezi kazandırmaktan büyük mutluluk duyacaklarını söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, projede emeği geçen Ceyhun İrgil başta olmak üzere Yıldırım Mayruk ve ekibine teşekkür etti.

        REKLAM

        Bursa'nın önemli bir kent olduğunu hatırlatan Başkan Bozbey, "Bursa önemli bir tekstil kenti. Ancak tasarımcı konusunda maalesef İstanbul'un gölgesinde kalıyor. Bursa'yı her konuda olduğu gibi moda dünyasında da öncü bir kent haline getirmek için çalışmalarımızı yapıyoruz. Bursa'nın yetiştirdiği önemli modacı Yıldırım Mayruk'u ve ünlü modacı Barbaros Şansal'ı Bursa'da ağırlamaktan büyük heyecan duyduk. Kendisinin eşsiz deneyimi ve sahip olduğu değerli koleksiyonu, kente ayrı bir hava ve değer katacaktır" dedi.

        Bursa'nın her zaman kendisi için önemli bir kent olduğunu belirten Yıldırım Mayruk, kendi adına Tekstil ve Moda Tasarım Merkezi açılacak olmasından da büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Merkez için koleksiyonundaki kitap ve kıyafetleri bağışladığını anlatan Mayruk, atölyelere katılacak kadın ve gençlerin kendilerini geliştirmelerine imkan sağlanacağını ifade etti.

        Yıldırım Mayruk Tekstil ve Moda Tasarım Merkezi için yapılacak çalışmaların da konuşulduğu ziyaretin sonunda, Başkan Mustafa Bozbey tarafından Yıldırım Mayruk'a günün anısına İznik çinisi hediye edildi. Görüşmenin ardından Yıldırım Mayruk, Barbaros Şansal ve beraberindekiler müzenin yapılacağı binayı gezdi.

        Bursalı moda tasarımcısı Yıldırım Mayruk, bütün kıyafet ve kitap koleksiyonunu açılacak merkez için bağışlarken, kentin moda kimliği için önemli bir adım atılmış oluyor. Moda Tasarım Merkezi'nde kadınların ve gençlerin eğitim alabileceği ve daha sonra çalışma hayatına katılabileceği moda atölyeleri de oluşturulacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #bursa haberleri
        #Yıldırım Mayruk
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yangında 5 çocuğu ölen annenin ilk ifadesi ortaya çıktı!
        Yangında 5 çocuğu ölen annenin ilk ifadesi ortaya çıktı!
        Ahmet Necdet Sezer’in torunu silahın önüne geçti!
        Ahmet Necdet Sezer’in torunu silahın önüne geçti!
        Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanan İbrahim Yılmaz nasıl zengin olduğunu anlattı
        Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanan İbrahim Yılmaz nasıl zengin olduğunu anlattı
        Kumar reklamları yeni değil
        Kumar reklamları yeni değil
        Ünlülere yasa dışı bahis soruşturması: Fenomenlerin hesaplarına erişim engeli talebi
        Ünlülere yasa dışı bahis soruşturması: Fenomenlerin hesaplarına erişim engeli talebi
        Erbil ve Ortaç'ın ev hapsine itiraz
        Erbil ve Ortaç'ın ev hapsine itiraz
        "Hayatımda kumar oynamadım"
        "Hayatımda kumar oynamadım"
        Sahnelerde alkış enflasyonu var!
        Sahnelerde alkış enflasyonu var!
        Mama yüzünden mi yüzde 99 engelli oldu?
        Mama yüzünden mi yüzde 99 engelli oldu?
        Yasin Özcan A Milli Takım'da!
        Yasin Özcan A Milli Takım'da!
        Aşkları ortaya çıktı
        Aşkları ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM İklim Zirvesi'nde açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM İklim Zirvesi'nde açıklamalar
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Özel: Asgari ücret talebimiz 30, altında biz yokuz
        Özel: Asgari ücret talebimiz 30, altında biz yokuz
        Galerici kuzenini öldürmüştü! Kanlı hesaplaşmada aile üyeleri tutuklandı!
        Galerici kuzenini öldürmüştü! Kanlı hesaplaşmada aile üyeleri tutuklandı!
        Hz. Süleyman’ın resmedildiği kolye ucu bulundu
        Hz. Süleyman’ın resmedildiği kolye ucu bulundu
        Deplasman değil, dertlasman!
        Deplasman değil, dertlasman!
        Çin'de bir kişi aracını yürüyüş yapanların üzerine sürdü
        Çin'de bir kişi aracını yürüyüş yapanların üzerine sürdü
        Ara tatilde nereleri gezelim?
        Ara tatilde nereleri gezelim?
        Türkiye'den İsrail'in açıklamalarına tepki
        Türkiye'den İsrail'in açıklamalarına tepki