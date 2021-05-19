Bursa'da 3 iş yerinin kundaklandığı anlar kameraya yansıdı 0:00 / 0:00

AA

Mahmudiye Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesinin içerisindeki 3 iş yeri, bir kişi tarafından ateşe verildi. Aynı bölgede araç lastiklerini de yakan şüpheli, bölgeden kaçarak uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. AA'nın haberine göre; ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüpheliyi tespit ederek çalışmalarını Ağaç İşleri Sanayi Sitesi içerisinde yoğunlaştırdı.

Bölgede arama yapan ekipleri gören şüpheli, koşarak ekiplerden kaçmaya çalıştı. Kovalamacanın ardından şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan isminin Onur A. olduğu öğrenilen şüphelinin yangınları çıkarma anı çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı.