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Bursa'da 3 iş yerini kundaklayan şüpheli yakalandı, kundaklama anı kameraya yansıdı

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan 3 farklı iş yerinde çıkan yangınlar kontrol altına alındı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, yangını çıkaran şüpheliyi tespit ettikten kısa süre sonra yakaladı. Şüphelinin yangınları çıkarma anı çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı

Bursa'da 3 iş yerini kundaklayan şüpheli yakalandı, kundaklama anı kameraya yansıdı
Bursa'da 3 iş yerinin kundaklandığı anlar kameraya yansıdı
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AA

Mahmudiye Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesinin içerisindeki 3 iş yeri, bir kişi tarafından ateşe verildi. Aynı bölgede araç lastiklerini de yakan şüpheli, bölgeden kaçarak uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. AA'nın haberine göre; ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüpheliyi tespit ederek çalışmalarını Ağaç İşleri Sanayi Sitesi içerisinde yoğunlaştırdı.

Bölgede arama yapan ekipleri gören şüpheli, koşarak ekiplerden kaçmaya çalıştı. Kovalamacanın ardından şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan isminin Onur A. olduğu öğrenilen şüphelinin yangınları çıkarma anı çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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