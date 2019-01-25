Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunun marketine gelen hırsız, kasadaki yaklaşık 2 bin lirayla 4 paket sigarayı alarak kaçtı, hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AA'nın haberine göre; Ortabağlar Mahallesi Yüksek İhtisas kavşağında, Onur Dülger'e ait akaryakıt istasyonundaki market bölümüne gelen hırsız, içeride görevlilerden kimsenin olmadığını fark etti.

Kasaya doğru gelen hırsız yaklaşık 2 bin lira ve 4 paket sigarayı alarak kaçtı. Çalışanlardan Yusuf Enes Efe, markete geldiğinde kasadaki paranın yerinde olmadığını görünce durumu polise bildirdi. İş yerinde ait güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iş yerine gelen hırsızın, kasadaki parayı ve sigaraları alması görülüyor.

Yusuf Enes Efe, gazetecilere yaptığı açıklamada, lavaboya gittiğini ve bunu arkadaşına bildirdiğini söyledi. Efe, hırsızlık yapan kişinin o esnada tuvalette olduğunu belirterek "Çıktıktan sonra kimsenin olmadığını görünce kasadan paraları alıp kaçmış. Ben de lavabodan çıktıktan sonra durumu fark ettim ve polise haber verdim." diye konuştu.