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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da buluşan "Cumartesi Çetesi" 200 saatlik kamera kaydından sonra çökertildi

        Hırsızlık için Bursa'da buluşan "Cumartesi Çetesi" üyeleri yakalandı

        Bursa'ya İstanbul ve Aydın'dan gelip, 11 ayrı evden hırsızlık yapan 5 kişi, polisin 200 saatlik kamera kaydını incelemesiyle gözaltına alındı. Hırsızlık olaylarını cumartesi günleri yaptıkları için "Cumartesi Çetesi" olarak anılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1'inin işlemleri ise sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 12:33 Güncelleme: 30.11.2023 - 12:44
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        Bursa'ya İstanbul ve Aydın'dan gelip, 11 ayrı evden hırsızlık yapan 5 kişi, polisin 200 saatlik kamera kaydını incelemesiyle yakalandı

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        Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İnegöl ilçesinde kasım ayında yaşanan hırsızlık olaylarını aydınlatmak için geniş çaplı çalışma yaptı.

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        hbarları değerlendiren ekipler, olayların cumartesi günlerinde artış gösterdiğini, genellikle de 'askıcılık' olarak tabir edilen, balkon ve pencerelerden tırmanma yöntemiyle yapıldığını belirledi.

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        Ekipler, güvenlik kamerası bulunmayan adreslere giren hırsızların, evlerden ziynet eşyası, nakit, cep telefonu, dizüstü bilgisayar çalıp kaçtıklarını tespit etti.

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        Hırsızlıkların yaşandığı bölgelerden çok sayıdaki güvenlik kamerasındaki 200 saatlik görüntüyü saniye saniye inceleyen polis, olaydan saatler önce 5 şüphelinin keşif yaptığını gördü.

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        Şüphelilerin kimliğini tespit eden ekipler, Berzan Ertem (30), Gökhan Ertem (32) ile Aytekin Süvarioğlu'nun (47) İstanbul'dan otomobille, İshak Kantar (28) ve Mertcan Çobanoğlu'nun (21) ise Aydın'dan otobüsle geldikleri Bursa'da buluştuğunu belirledi.

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        Şüphelileri fiziki ve teknik takibe alan ekipler, 24 Kasım Cumartesi günü, İstanbul'da buluşup Bursa'nın Orhangazi ilçesine gelen 4 şüpheliyi, burada bir evden hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı.

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        Şüphelilerden Mertcan Çobanoğlu da Aydın'da yakalanıp Bursa'ya getirildi.

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        Adliyeye sevk edilen Berzan Ertem, Gökhan Ertem, İshak Kantar ve Mertcan Çobanoğlu tutuklandı. Aytekin Süvarioğlu'nun ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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        #hırsız
        #cumartesi çetesi
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