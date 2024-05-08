Bursa'da 'dur' ihtarına uymayan motosikletliye 24 bin lira ceza kesildi
Bursa Mudanya'da trafikte kasksız ilerleyen motosiklet sürücüsü, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Kovalamaca sonucu yakalanan sürücüye 24 bin lira ceza kesildi
Bursa'nın Mudanya ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsüne toplam 24 bin lira ceza uygulandı.
Polis ekipleri, trafikte kasksız ilerleyen motosiklet sürücüsünü durdurmak istedi. Kırmızı ışıkta geçip ters yönde ilerleyen ve "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı.
AA'nın haberine göre; sürücü, kısa süren takibin ardından yakalandı. E.Y. isimli motosiklet sürücüsüne, kasksız motosiklet kullanma, kırmızı ışık ihlali, ters yönde araç kullanmak ve ehliyet sınıfına uygun olmayan araç kullanmak suçlarından toplam 24 bin lira ceza kesildi.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.