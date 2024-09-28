Bursa'da feribotun tuvaletinde şüpheli ölüm!

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Güzelyalı Mahallesi Bursa Feribot İskelesi'nde meydana geldi. Yenikapı-Bursa seferini tamamlayan İDO'ya ait feribot, iskeleye yanaştı.

Feribottaki yolcuların inmesinin ardından ekipler tarafından yapılan son kontroller sırasında, tuvalet kısmında bir kişinin hareketsiz yattığı fark edildi.

YAŞAMINI YİTİRDİĞİ TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine iskeleye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Burada sağlık ekiplerince yapılan kontrolde erkek kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

DHA'nın haberine göre; cansız beden, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.