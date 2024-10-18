Bursa'da husumetliler arasında kürekli kavga
Bursa'da sokakta karşılaşan iki husumetli grup arasında henüz bilinmeyen sebeplerden ötürü yumruklu kavga çıktı. iki grubun birbirine kürekle saldırdığı kavga anı cep telefonuyla kayda alındı
Bursa'nın Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde sokakta yürürken karşılaşan iki husumetli grup arasında henüz bilinmeyen sebeplerden tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup arasında tekme ve yumrukların havada uçuştuğu bir kavgaya dönüştü. Kavga anında gruptan biri eline aldığı kürekle karşı tarafa saldırmaya başladı.
Cep telefonuyla kayda alınan kavga, çevredekilerin müdahalesiyle sona erdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.